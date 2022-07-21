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    Bilecik'te bir kişi alkol alırken 20 metrelik şarampole yuvarlandı

    Bilecik'te alkol alan 2 arkadaştan biri dengesini kaybederek, 20 metrelik şarampole yuvarlandı. Şahsı AFAD ve itfaiye ekipleri halat yardımıyla sedyeyle yukarı çıkarıldı.
    • 21.07.2022 - 00:35
    • Güncelleme : 21.07.2022 - 00:48
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    Bilecik'te bir kişi alkol alırken 20 metrelik şarampole yuvarlandı

    Bilecik'in Beşiktaş Mahallesi Mavi Kent İç Yol üzerinde bir set üzerinde Bilecik manzarasını seyrederek alkol alan 2 arkadaştan Harun A. dengesini kaybederek, 20 metrelik şarampole yuvarlandı.

    Arkadaşının yuvarlandığı gören şahıs, durumu hemen 112’yi arayarak haber verdi. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri, AFAD, Bilecik Belediyesine ait itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. AFAD ve itfaiye ekipleri halat yardımıyla aşağı inerek, Harun A.’yı sedye ile yukarı çıkardılar.

    Şahıs 112 ekiplerine teslim edilirken, ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    "Başka düşen var mı"

    Şahsın durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri şahsın bulunduğu yerde "Başka düşen var mı?" diye bağırdılar.

    Bilecik'te bir kişi alkol alırken 20 metrelik şarampole yuvarlandı VİDEO

    Bilecik te bir kişi alkol alırken 20 metrelik şarampole yuvarlandı #1

    Bilecik te bir kişi alkol alırken 20 metrelik şarampole yuvarlandı #2

    Bilecik te bir kişi alkol alırken 20 metrelik şarampole yuvarlandı #3


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