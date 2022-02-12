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    Bilecik'te camiye yazlık ayakkabıyla gelen şahıs, kışlık botla çıktı

    Bilecik'te bir camiye yazlık ayakkabısıyla gelen bir şahıs imamın kışlık botlarını giyip kendi ayakkabılarını camiide bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 12.02.2022 - 06:22
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    Bilecik'te camiye yazlık ayakkabıyla gelen şahıs, kışlık botla çıktı

    Bilecik'te son dönem Osmanlı mimarisi özelliklerini taşıyan Şerif Paşa Camii'nde akşam namazı vaktinde güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, camiye gelen bir şahıs önce ayakkabılarını çıkarıyor.

    KIŞLIK BOTU GİYDİ, KENDİ AYAKKABISINI CAMİİDE BIRAKTI

    Ardından kapüşonunu başına geçiren şahıs cami girişinde ayakkabıların bulunduğu alanda gezinmeye başlıyor. Bu esnada camiye gelen cemaate de selam veren hırsız, gözünü kestirdiği bir kışlık botu alarak kendi ayakkabısı gibi giyiyor.

    Bu esnada kendi ayakkabısını da ayaklarıyla kenara iten hırsız, hiç bir şey olmamış gibi camiden uzaklaşıyor.

    Bilecik te camiye yazlık ayakkabıyla gelen şahıs, kışlık botla çıktı #1

    İMAM ŞOK OLDU

    Akşam namazı sonrası camiden çıkmak isteyen imam, ayakkabılarını koyduğu yere olmadığını görür. Bunun üzerine güvenlik kameralarına inceleyen imam, gördükleri karşısında şok olur. İmam hemen durumu polise haber verirken, olay yerine gelen ekipleri güvenlik kameralarını izledikten sonra konuyla ilgili inceleme başlattı.

    Bilecik te camiye yazlık ayakkabıyla gelen şahıs, kışlık botla çıktı #2

    Bilecik te camiye yazlık ayakkabıyla gelen şahıs, kışlık botla çıktı #3


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