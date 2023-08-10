Bilecik’te iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı ilecik’te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

İHA

Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak üzerinde iki grup arasında tartışma çıktı.

Bıçklı kavgada 2 yaralı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ö. E. yanındaki bıçak ile ismi henüz öğrenilemeyen 2 kişiyi bacağından yaraladı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Şüpheli yakalandı

Öte yandan polis ekipleri yaralama olayına karışan ve olay yerinden kaçan şüpheliyi kısa süre içerisinde yakaladı.

Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.