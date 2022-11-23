Düzce'de meydana gelen deprem anında Bilecik'in Okluca köyünde ortaya çıkan ışık huzmesinin, kısa süreli olarak havaya yükseldiği görüldü.

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde dün gece saat 04.08 sıralarında meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, birçok çevre il ve ilçe gibi Bilecik’te de hissedildi.

Kent merkezine bağlı 40 kilometre uzaklıktaki Bursa yolu üzerinde bulunan Okluca köyünde, deprem anında ilginç bir görüntü kaydedildi.

Köyde ikamet eden Caner Demiröz, deprem sonrası evinin bahçesinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini sabah inceledi.

Işık huzmesi havaya yükseldi

İnceleme sırasında Demiröz’ün dikkatini bir an çekti.

Görüntüde, köye yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki Kocaeli semalarında ortaya çıkan ışık huzmesinin kısa süreli olarak havaya yükseldiği anlar yer aldı.

Saat 04.08'ün 45'inci saniyesinde kaydedilen görüntü dehşete düşürdü.

Bilecik'te ilginç görüntü: Deprem sırasında kaydedildi ViDEO