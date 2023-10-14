Bilecik’te kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı Bilecik’ te kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

İHA

Bilecik'te Vezirhan'dan Bilecik istikametine giden Mustafa S. yönetimindeki 11 AP 300 plakalı otomobil ile Bilecik'ten Vezirhan istikametine giden Zeki S. idaresindeki 06 CDV 434 plakalı kamyon Gülümbe rampası bölgesinde çarpıştı.

Kazad 3 kişi yaralandı

Kazada otomobil sürücüsü Mustafa S. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ali S. ve Tenzile S. yaralandı.

Kazayı gören sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kaza bölgesine 112 Acil servis, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar tedavi altında

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada sürücü Mustafa S.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İnceleme başlatıldı

Kaza nedeniyle kapanan yol, ekipler tarafından kontrollü şekilde trafiğe verilirken, araçların yoldan çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)