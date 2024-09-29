Bilecik'te kamyonet iki araçla çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı

İHA
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Z.B.'nin kullandığı 11 EN 264 plakalı ayçiçeği yüklü kamyonet ile 26 AIE 838 plakalı hafif ticari araç ve 26 HD 699 plakalı otomobil kazaya karıştı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINDA
Kazada kamyonet sürücüsü Z.B. ağır yararlanırken, diğer araçlarda bulunan 2'si çocuk 6 kişi ise hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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