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    Bilecik'te kamyonet ineğe çarptı

    Seyir halinde giden kamyonet şoförü, bir anda karşısına çıkan ineği görünce hızını kesemedi.
    • İHA
    • 25.06.2020 - 16:51
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    Bilecik'te kamyonet ineğe çarptı #1

    Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, bir kamyonetin yola çıkan ineğe çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.

    Eskişehir'den Bursa istikametine doğru gitmekte olan Kenan D., Yeşilkent Mahallesi yakınlarında aniden karşısına çıkan ineğe vurarak durdu.

    SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücüyü Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    İNEĞİ OLAY YERİNDE KESTİLER

    Ağır yaralanan inek ise olay yerine gelen çoban tarafından kesildi.

    Bilecik'te kamyonet ineğe çarptı #2

    Bilecik'te kamyonet ineğe çarptı #3

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