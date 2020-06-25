Bilecik'te kamyonet ineğe çarptı

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Seyir halinde giden kamyonet şoförü, bir anda karşısına çıkan ineği görünce hızını kesemedi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, bir kamyonetin yola çıkan ineğe çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Eskişehir'den Bursa istikametine doğru gitmekte olan Kenan D., Yeşilkent Mahallesi yakınlarında aniden karşısına çıkan ineğe vurarak durdu.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücüyü Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İNEĞİ OLAY YERİNDE KESTİLER

Ağır yaralanan inek ise olay yerine gelen çoban tarafından kesildi.