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Bilecik'te karantinaya alındığı yurttan kaçarken ayağını kırdı

Bilecik'te karantinaya alındığı yurttan kaçarken ayağını kırdı

Testi pozitif çıkan hasta ile temaslı olduğu gerekçesiyle KYK yurduna yerleştirilen ve ismi açıklanmayan kişi, 1'inci kattan inmeye çalışırken düştü.