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    Bilecik'te karantinaya alındığı yurttan kaçarken ayağını kırdı

    Testi pozitif çıkan hasta ile temaslı olduğu gerekçesiyle KYK yurduna yerleştirilen ve ismi açıklanmayan kişi, 1'inci kattan inmeye çalışırken düştü.
    • DHA
    • 01.10.2020 - 20:04
    • Güncelleme : 01.10.2020 - 20:04
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    Bilecik'te karantinaya alındığı yurttan kaçarken ayağını kırdı

     

    Bilecik’te, belirtiler üzerine yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan hasta, hastanede tedaviye alındı.

    İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibince yapılan çalışmanın ardından temaslı olduğu belirlenen kişiler ise KYK Halime Hatun Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı.

    KARANTİNADAN HASTANEYE

    Temaslılardan ismi açıklanmayan kişi, yurdun 1'inci katından aşağı inmeye çalıştığı sırada düştü.

    Yurt görevlilerinin ihbarıyla gelen sağlık ekibi, temaslı kişiyi ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırdı. Koronavirüs hastası temaslısının düşme sonucu ayağının kırıldığı belirlenirken, tedaviye alındı.

    Bilecik'te karantinaya alındığı yurttan kaçarken ayağını kırdı VİDEO

    Bilecik te karantinaya alındığı yurttan kaçarken ayağını kırdı #1

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