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    Bilecik'te kaza yapan araçtaki karpuzlar yola dağıldı

    Bilecik'te kamyon ve kamyonetin kaza yapması sonucu kamyonette bulunan karpuzlar yola savruldu. Karpuzların toplanmasının ardından yol trafiğe açıldı.
    • 16.06.2022 - 02:18
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    Bilecik'te kaza yapan araçtaki karpuzlar yola dağıldı

    Bilecik'te Camicedit Mahallesi Ankara Caddesi’nde İsmail K’nin kullandığı karpuz yüklü kamyonet, Murat A’nın kullandığı kamyona arkadan çarptı.

    Karpuzlar yola saçıldı

    Çarpma sonucunda kamyonetin kasasında bulunan karpuzların bir bölümü yola saçıldı.

    Bilecik te kaza yapan araçtaki karpuzlar yola dağıldı #1

    Vatandaşlar yardım etti

    İHA'nın haberine göre, kazada yaralanan olmazken, yola saçılan ve zarar görmeyen karpuzlar vatandaşların yardımı ile başka kamyonete yüklendi.

    Kaza yapan araçların ve yola saçılan karpuzların kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü.

    Bilecik te kaza yapan araçtaki karpuzlar yola dağıldı #2

    Bilecik te kaza yapan araçtaki karpuzlar yola dağıldı #3


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