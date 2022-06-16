Bilecik'te kaza yapan araçtaki karpuzlar yola dağıldı

Bilecik'te kamyon ve kamyonetin kaza yapması sonucu kamyonette bulunan karpuzlar yola savruldu. Karpuzların toplanmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Bilecik'te Camicedit Mahallesi Ankara Caddesi’nde İsmail K’nin kullandığı karpuz yüklü kamyonet, Murat A’nın kullandığı kamyona arkadan çarptı.

Karpuzlar yola saçıldı

Çarpma sonucunda kamyonetin kasasında bulunan karpuzların bir bölümü yola saçıldı.





Vatandaşlar yardım etti

İHA'nın haberine göre, kazada yaralanan olmazken, yola saçılan ve zarar görmeyen karpuzlar vatandaşların yardımı ile başka kamyonete yüklendi.

Kaza yapan araçların ve yola saçılan karpuzların kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü.



