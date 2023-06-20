Bilecik'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı Bilecik'te minibüs ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

İHA

Bilecik'te akşam saatlerinde Söğüt - Bozüyük karayolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 11 AAD 187 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Cevat Pamukçu'nun kullandığı 11 AAJ 999 plakalı minibüs çarpıştı.

Araçlar yoldan çıktı

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç yoldan çıktı. Yoldan geçen diğer sürücüler kazayı 112 acil servis ekiplerine bildirdi.

Söğüt Belediyesi İtfaiye ekiplerince araçlarda sıkışan vatandaşlar çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Can kaybının olmadığı kazada 11 kişi yaralandı

Otomobilde 2, minibüste 9 kişinin yaralandığı kazada, can kaybı yaşanmadı. Araçlardan çıkartılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

