Bilecik’te otomobil takla attı: 2 kişi yaralandı

İHA
Bilecik'te Sarıdayı köyünden Pazaryeri ilçe merkezi yönüne ilerleyen A.K. yönetimindeki 16 Z 1070 plakalı otomobil Arapdede köyü kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yolda takla atarak devrildi.
Kazada sürücü A.K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan eşi S.K yaralandı.
Araçtan çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı
Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, kaza yerine çağrılan 112 Acil servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların durumları iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.