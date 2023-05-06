Bilecik'te trafik kazası: 1 ölü Bilecik'te iki otomobilin kafa kafaya çarptığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA

Bilecik kent merkezinden Pelitözü Göleti'ne seyir halindeki Mustafa Ergün (32) idaresindeki 41 HS 241 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Beytullah Y. idaresindeki 44 BG 484 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Sürücü yaşamını yitirdi

Kazada 41 HS 241 araç hurdaya dönerken sürücü Mustafa Ergün olay yerinde hayatını kaybetti. Ergün'ün cansız bedeni olay yerine gelen nöbetçi savcının incelemesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı.

İnceleme başlatıldı

Kazaya karışan Beytullah Y.'nin askeri personel olduğu öğrenilirken, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin olay yerine gelerek bilgi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.