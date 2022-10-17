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    Bilecik'te umre yolcuları kutsal topraklara uğurlandı

    Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde özel bir turizm şirketi aracılığı ile kutsal topraklara gidecek 30 umre yolcusu törenle uğurlandı.
    • 17.10.2022 - 19:28
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    Bilecik'te umre yolcuları kutsal topraklara uğurlandı

    Sabah saatlerinde Cumhuriyet meydanında düzenlenen uğurlama töreninde duygulu anlar yaşandı.

    Dualar ve ilahiler eşliğinde uğurlanan umre kafilesi kutsal topraklara doğru harekete geçti.

    "15 kişi 45 günlük umre kafilemizi kutsal topraklara yolcu ediyoruz"

    Tur temsilcisi Alper Aydoğdu, "15 kişi 45 günlük umre kafilemizi kutsal topraklara yolcu ediyoruz. İlk olarak Medine-i Münevvere'ye daha sonra Mekke-i Mükerreme'ye hareket edecekler. Kutsal topraklardaki ziyaretlerini yerine getirdikten sonra yurda dönüş yapacaklar" dedi.

    İHA'nın aktardığı bilgilere göre, uğurlama törenine umreye giden vatandaşların yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

    Bilecik te umre yolcuları kutsal topraklara uğurlandı #1

    Bilecik te umre yolcuları kutsal topraklara uğurlandı #2

    Bilecik te umre yolcuları kutsal topraklara uğurlandı #3

    Bilecik te umre yolcuları kutsal topraklara uğurlandı #4


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