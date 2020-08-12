Bilim Kurulu, okullarla ilgili kararını açıkladı

Bakan Koca, okulların açılış tarihiyle ilgili Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Önerimiz, yüz yüze eğitimin, en az bir ay boyunca başlatılmaması." dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle eğitime verilen aranın ne zaman ve ne şekilde başlayacağı merak konusuydu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Bilim Kurulu toplantısı sonrası alınacak karar doğrultusunda hareket edeceklerini söylemişti.

Bugün ise Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kurulun Milli Eğitim Bakanlığı'na sunduğu öneri ve tavsiyeleri açıkladı.

"ÖNERİMİZ, YÜZ YÜZE EĞİTİMİN EN AZ BİR AY DAHA BAŞLATILMAMASI"

Bakan Koca açıklamasında, "Önerimiz, yüz yüze eğitimin, en az bir ay boyunca başlatılmaması, gerekirse online yapılması, yüz yüze eğitime kademeli geçilmesi yönünde." diyerek uygulanacak yöntem hakkında bilgilendirmede bulundu.

"ARTIŞ DEVAM EDERSE İSTEMEDİĞİMİZ TEDBİRLERE DÖNEBİLİRİZ"

Bakan Koca'nın konuyla ilgili diğer açıklamaları şu şekilde:



"Önümüzdeki günlerde Kovid-19 iletişimi konusunda yeni çalışmalar ortaya koymaya çalışacak, düzenlemelere gideceğiz.

(Kovid-vaka sayıları) Artış bu hızla devam ederse bir daha yaşamak istemediğimiz ağır tedbirlere dönmemiz gerekebilir.

Tedbirlere riayet hala istediğimiz, arzuladığımız seviyede değil. Bu konudaki gevşeme bize bu günlerimizi aratabilir."