Bilim Kurulu Üyesi Ahmet Demircan, koronavirüse yakalandı

Türkiye Acil Tıp Derneği; Bilim Kurulu Üyesi, Gazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Demircan'ın koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Koronavirüs, salgınla mücadelenin en üst birimi olan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'na da sıçradı.

Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD), kurul üyesi Gazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Demircan'ın koronavirüse yakalandığını açıkladı.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

TATD'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Gazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim kurulu üyeliği yapmış değerli Prof. Dr. Ahmet Demircan hocamızın Covid-19 hastalığına yakalandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Tedavisi devam eden hocamıza acil şifalar diliyor, en kısa sürede tekrar sağlıkla aramızda görmesini umut ediyoruz." denildi.