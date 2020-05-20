Bilim Kurulu'nda alınan yeni kararlar

Bilim Kurulu'nun toplantısı sonrası Bakan Koca açıklama yapıyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu saat video konferans yöntemiyle toplandı.

Toplantıda, önlemler, haftasonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı gibi konular ele alındı.

Toplantı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına geçerek basın açıklamasında bulunuyor...

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

Halen kontrollü bir şekilde süren mottonun adı şuydu 'Hayat Eve Sığar'. Bugün geride bıraktığımız 9 haftanın mücadelesinin tedbirlerin sonucunu alıyoruz. Salgına karşı aldığımız tedbirler toplum tarafından kabul gördü. Çilesiz tedbir olmaz. Yeni vaka sayımızdaki düşüş başarı grafiğimizdir. Umutsuz tek gün yaşamadık.

SOKAĞA MASKESİZ ÇIKILMAMALIDIR

Dünya virüsten tam olarak kurtulacağımız tarihi bilmiyor. Hayatı yeniden planlıyoruz. Bu hayatta virüse karşı korunma tedbirlerini ilk plana alıyoruz. Sokağa maskesiz çıkılmamalıdır.

Bütün toplumdan istenildiği gibi evimizde kalalım. Bayram kutlamalarını ziyaretlere giderek yapmayalım Bayram günlerinde tedbirlere uyarsak sonrasında daha özgür olabiliriz. Özgürlüğümüzü hareket serbestiyetimizi tedbirler garanti altına alacak. Sağlık güvenliğinizi riske edecek her ihtimale karşı dikkatli olacaksınız.

BAYRAM UYARISI



Bayram günleri için veremediğim haberleri sonrası için verebilirim. Tedbirlere uyarsak bayram sonrası farklı olabilir. Bayram günlerinde tedbirlere uyarsak sonrasında daha özgür olabiliriz. Bayramdan sonraki günler daha özgür olacak ama tedbirlere uyarak yaşayacağız. Evimiz yine bizim için en güvenli yer olacak. Kontrollü sosyal hayat olacak.



Mücadelenin birinci döneminde başardık, bu döneminde de başaracağımızdan kuşku duymuyorum



HES KODU İLE YOLCULUK

HES kodu ile kısa mesaj ile alınabilecek. Bu kod ile seyahatte en üst düzeyde güvenlik sağlanacak. Risk varsa onay verilmeyecek. Yolculuklarda bu güvenliğimizi sağlayacak. Her yolculukta farklı bir HES kodu alınacak. Önümüzdeki günlerde yaygın kullanılması hayatımızı yolculuk ederken HES kodu rahatlatacak. Ulaşımda risk taşımadığını belirten belgeler istenecek.

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