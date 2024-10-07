Bilim Kurulu'nun İzmir Körfezi'ni temizleyecek eylem planı hazır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, İzmir Körfezi Eylem Planı'nı tüm kurum ve kuruluşların aktif katılımıyla hazırlanarak uygulamaya alınacağını belirtti.

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DHA

İzmir'in kronikleşen sorunu haline gelen çevre kirliliğine yıllardır çare olamayan CHP'li belediyelere örnek olacak bir proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından başlatıldı.

35 AKADEMİSYENDEN "İZMİR KÖRFEZİ EYLEM PLANI"

5 Eylül'de Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte TÜBİTAK Gemisi ile İzmir Körfezi'ne açılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatları doğrultusunda, önce İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu ardından 35 akademisyenden oluşan İzmir Körfezi Bilim Kurulu kuruldu. İzmir Körfezi'ndeki atık su arıtma tesisleri ve derelerde incelemelerde bulunan Bilim Kurulu, "İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı"nı hazırladı.

Hazırlanan bu plan, İzmir İktisat Kongresi binasında gerçekleştirilecek toplantıyla kamuoyuna sunulacak. Toplantıya; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Bakanlık Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve Bilim Kurulu üyeleri katılacak.

"ELDE EDİLEN SONUÇLARI İZMİR HALKI VE TÜM KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ"

Toplantının açılışında konuşan Bakan Yardımcısı Varank,

İzmir Körfezi'nde yaşanan toplu balık ölümleri olayı ile kamuoyuna yansıyan çevresel kirliliğin önlenmesi için 5 Eylül tarihinde Sayın Bakanımızın başkanlığında ilk toplantımızı yapmıştık. Toplantıda alt çalışma gruplarının oluşturularak bir ay içerisinde acil eylemlerimizin kasım ayı sonuna kadar da uzun vadeli eylemlerin belirlenmesi kararını almıştık. Bu karara istinaden Bilim Kurulumuz 3 alt çalışma grubuna ayrılmış ve 17-18 Eylül tarihlerinde burada Bilim Kurulu alt çalışma grupları toplantısı yapılmıştır. Bilim Kurulumuzca yapılan tespitlerde başta atık su altyapısının iyileştirilmesi, arıtma tesislerinin çevre mevzuatına uygun olarak iyileştirilmesi, körfeze ulaşan derelerde rüsubat kontrolü ve temizlik çalışmalarının yapılması, kaçak deşarjların önlenmesi, ilgili mevzuatlarda revizyon yapılması, İzmir Körfezi'nde izleme ağının geliştirilmesi hususları öncelikli olarak belirlenmiştir. Ayrıca İzmir Körfezi'nin ekosisteminin daha iyi anlaşılması, dip yapısında tarama faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve bugüne kadar İzmir Körfezi'ne yönelik yürütülen çalışmalarda ele alınan verilerin değerlendirilerek ayrıntılı araştırma ve değerlendirmelerin yapılması hususları da belirtilmiştir.

ifadelerini kullandı.

"İZMİR'İ SEVEN HERKESİ DESTEK VERMEYE DAVET EDİYORUZ"

Bakan Yardımcısı Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

İzmir Körfezi'ni kaderine terk etmemek için bölgede yaşanılan çevresel olumsuzluklara sebep olan etmenleri ortadan kaldırmak önceliğiyle Bilim Kurulu üyelerimizce acil eylem planı hazırlanmıştır. Planın uygulanması noktasında Bakanlığımız koordinesinde, Büyükşehir Belediyemiz ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız belirlenen görevler kapsamında çalışmalar yürütecek ve kaydedilen ilerlemeler, düzenli denetimlerle ve yapılacak toplantılarla Bakanlığımızca izlenecektir. Plan kapsamında yapılan çalışmalara yönelik olarak elde edilen sonuçları da değerli İzmir halkı ve tüm kamuoyuyla paylaşacağımızı burada ifade istiyorum. Bu noktada yapılacak tüm çalışmalara sadece Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz değil, İzmir'de yaşayan ve İzmir'i seven herkesi destek vermeye ve etkin katılım sağlamaya da davet ediyoruz.

"MAVİ BİR İZMİR KÖRFEZİ VİZYONUYLA YÜRÜTÜLECEK"

Yapılan tespit kapsamında Bilim Kurulu ile körfezin yaşadığı sorunlara karşı kalıcı ve uzun vadeli çözümlerin neler olması gerektiği konusunda da çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Bakan Yardımcısı Varank,

Orta ve uzun vadeli çalışmalarımız tamamlandığında bunları yine sizlerle paylaşmış olacağız. İzmir Körfezi Eylem Planı, Bakanlığımız koordinesinde tüm kurum ve kuruluşların aktif katılımıyla hazırlanarak uygulamaya alınacak 'Mavi bir İzmir Körfezi' vizyonuyla yürütülecek ve istediğimiz hedefe ulaşana kadar da devam edecek. Bakanlığımız tüm bu süreçte etkin şekilde koordinasyon ve denetim görevini de yürütecektir. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne eylem planı kapsamındaki çalışmalara da katkılarından dolayı öncelikle teşekkür ediyorum. Bu süreçte İller Bankası'yla belediyemizin taleplerini de yerine getirmek için var gücümüzle çalışacağımızı da ifade etmek istiyorum.

diye konuştu.

ACİL EYLEM PANI MADDELERİ

1- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'ni mevzuata ve tekniğe uygun işletecek. Büyükşehir Belediyesi tesisin 4. fazını hizmete alacak. Tesisteki Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri'ni (SAİS) aktif hale getirecek. By-Pass hattını kapatıp taşkın savağına (kapasite fazlası suyun deşarj edileceği alana) dönüştürecek. Taşkın savağını da SAİS ile izleyecek.



2- İzmir Büyükşehir Belediyesi, İç Körfez'e akan derelerde temizlik yapacak.



3- İzmir Körfezi'nde, tüm atık su ve yağmur suyu hatlarına yapılan bağlantılar Büyükşehir Belediyesi tarafından kontrol altına alınacak. Karasal ve gemi kaynaklı tüm deşarjlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından izlenecek ve denetimler sıkılaştırılacak.



4- Büyükşehir Belediyesi, Körfez'deki ana kuşaklama kanalı ve kollektörler başta olmak üzere tüm atık su hatlarında ve terfilerde temizlik, bakım onarım gibi iyileştirmeleri yapacak.



5- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) "Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği", karbon, azot ve fosfor parametrelerini de içerecek şekilde Bakanlık koordinesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından revize edilecek.



6-Bakanlık, Körfez'deki kirliliğin izlenmesi amacıyla "Bulut Temelli Bilgi Paylaşım Sistemi"ni oluşturacak.



7- "Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı" kapsamında İzmir Körfezi izleme ağı yine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından genişletilecek.

KISA VADELİ EYLEM PLANI MADDELERİ

8- İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlar Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin deşarj yerinin İç Körfez'e en az etkisi olacak şekilde Bilim Kurulu görüşleri doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlık koordinesiyle yeniden değerlendirilecek.



9- İç Körfez'e ulaşan derelerin rüsubat (tortu) ve sediment kontrolünün sağlanması amacıyla seki-eşik, tersip bendi ve bunun gibi sistemlerin değerlendirilerek uygun olanlar İzmir Büyükşehir Belediyesi ve DSİ Genel Müdürlüğü'nce hayata geçirilecek.



10- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı" kapsamında erken uyarı sistemlerinin Körfez için kullanılabilirliğini araştıracak.



11- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Körfezi'nde dip çamuru temizliği yapılması durumunda ortaya çıkarılacak tarama malzemesinin çevresel yönetiminin değerlendirilmesini belirleyecek.



12- Tarım ve Orman Bakanlığı, Körfez'de deniz suyunu filtreleyebilecek deniz canlılarına yönelik yeni düzenlemeler yapacak.



13- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Körfez'in ekosisteminin daha iyi anlaşılmasına yönelik araştırma ve izleme çalışmalarını başlatacak.



14- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Bilim Kurulu, kirlilikle biyolojik mücadelede dereler ve denizin oksijenini artırmak için dünyada kabul görmüş örneklerin uygulanabilirliğini değerlendirecek.



15- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde kamu kurum ve kuruluşları üniversite ve STK'lar, İzmir Körfezi'nin korunması, su verimliliği, deniz çöpleri vb. konularda farkındalığın artırılması amacıyla sürekli eğitim programları yürütecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)