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- Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden şahıs gözaltında
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden şahıs gözaltında
- İHA
- 10.07.2020 - 03:01
Eski Başbakanlardan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında, İyi Parti'den milletvekilliğine adaylığını koyan Levent Özeren'in yaptığı hakaret dolu paylaşım büyük tepki aldı.
Yaptığı paylaşımda, Semiha yıldırım hakkında, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" ifadelerinde bulundu.
Sosyal medyada eleştirilen Özeren paylaşımını kaldırmıştı.
GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri Özeren'i "Cumhurbaşkanına hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' iddiasıyla merkez Osmangazi ilçesi Çırpan mahallesindeki evinde gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Özeren ifadesi alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
15 TEMMUZ İÇİN DE YAPTIĞI PAYLAŞIM NEDENİYLE GÖZ ALTINA ALINMIŞTI
15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi yaptığı paylaşımlarla ilgili 2018 yılında da gözaltına alınmıştı.