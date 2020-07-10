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    Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden şahıs gözaltında

    İyi partili Levent Özeren, eski Başbakanlardan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile ilgili hakaret dolu sözlerle tivit atması sonucu gözaltına alındı.
    • İHA
    • 10.07.2020 - 03:01
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    Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden şahıs gözaltında

    Eski Başbakanlardan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında, İyi Parti'den milletvekilliğine adaylığını koyan Levent Özeren'in yaptığı hakaret dolu paylaşım büyük tepki aldı.

    Yaptığı paylaşımda, Semiha yıldırım hakkında, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" ifadelerinde bulundu.

    Sosyal medyada eleştirilen Özeren paylaşımını kaldırmıştı.

    Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden şahıs gözaltında #1

    GÖZALTINA ALINDI

    Polis ekipleri Özeren'i "Cumhurbaşkanına hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' iddiasıyla merkez Osmangazi ilçesi Çırpan mahallesindeki evinde gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Özeren ifadesi alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    15 TEMMUZ İÇİN DE YAPTIĞI PAYLAŞIM NEDENİYLE GÖZ ALTINA ALINMIŞTI

    15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi yaptığı paylaşımlarla ilgili 2018 yılında da gözaltına alınmıştı.

    Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden şahıs gözaltında #2


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