Bingöl'de art arda artçı depremler

Bingöl Karlıova merkezli ve çevre şehirlerden hissedilen 5,7 şiddetindeki depremden sonra vatandaşlar korku ile sokağa döküldü.

Depremin şokunu daha üzerinden atamayan vatandaşlar artçılarla iki kez daha sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 4,6 ve 4,7 büyüklüğünde 2 depremin daha meydana geldiğini bildirdi.

4,6 VE 4,7'LİK İKİ ARTÇI

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Karlıova'da saat 17.24'te meydana gelen 5,7'lik depremin ardından saat 17.34'te 4,6, saat 18.09'da ise 4,7 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

Büyüklüğü 5,7'lik deprem yerin 8 kilometre, 4,6'lık deprem yerin 7,32 kilometre, 4,7 büyüklüğündeki deprem ise yerin 9,28 kilometre derinliğinde gerçekleşti.