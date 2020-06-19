Bingöl depremzedelerine soba dağıtıldı

Karlıova ilçesinde 14 Haziran'da meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından, çadırlara yerleşen depremzedelere soba yardımı yapıldı.

Bingöl'de, merkez üssü Karlıova ilçesi olan ve güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun şehit olduğu, 35 kişinin yaralandığı depremin yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

DEPREMZEDELERE SOBA YARDIMI

Bu kapsamda, vatandaşların barınması için deprem bölgesine gönderilen 2 bin 616 çadırın kurulumu tamamlandı.

Geceleri hava sıcaklığının düşmesi üzerine çadırda kalanlar için gönderilen sobalar, askerler tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

"BURASI SOĞUK MEMLEKETTİR"

Karlıova ilçesinin Kaynarpınar köyü muhtarı Özbek Abaylı, köylerinde 173 çadır kurulduğunu ve her birine bir soba bırakıldığını söyledi.

Bölgede geceleri soğuk geçtiğini anlatan Abaylı, "Burası soğuk memlekettir. Akşamları gerçekten çok soğuk. Sıcaklığın eksilere düştüğü yerdir. Devletimiz buna karşı da tedbir alarak köylülerimize soba dağıttı. Devletimize teşekkür ederiz." dedi.

"SOBA YARDIMIYLA ÇADIRDA ISINACAĞIZ"

Aldığı sobayı çadırında kuran 4 çocuk babası Fazlı Gürgen (40) , geceleri soğuk olduğu için dışarıda ateş yakarak ısındıklarını söyledi.

Soba yardımıyla artık çadırda ısınacaklarını anlatan Gürgen, "Deprem sırasında kanepede uzanıyordum, deprem olunca kanepeden düştüm." diye konuştu.