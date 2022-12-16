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    Bingöl merkezli 2 ilde PKK/KCK operasyonu: 7 kişi tutuklandı

    Bingöl ve Diyarbakır’da gerçekleştirilen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 7 kişi tutuklandı.
    • 16.12.2022 - 22:17
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    Bingöl merkezli 2 ilde PKK/KCK operasyonu: 7 kişi tutuklandı

    Bingöl Valiliği'nden terör örgütü PKK/KCK'ya yapılan operasyona dair açıklama yapıldı.

    "7 şahıs tutuklandı, 4 kişi aranıyor"

    İHA'nın haberine göre, Valilikten yapılan açıklamada, “Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bingöl ve Diyarbakır’da 21 şüpheliye yönelik icra edilen eş zamanlı operasyon sonucunda yakalanan 17 şüpheli şahıstan 2’si Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesinin ardından, 8 şahıs adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, 7 şahıs tutuklanmış, 4 şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir” denildi.

    Bingöl merkezli 2 ilde PKK/KCK operasyonu: 7 kişi tutuklandı #1

    Bingöl merkezli 2 ilde PKK/KCK operasyonu: 7 kişi tutuklandı #2


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