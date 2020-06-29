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Bingöl'de 1 milyon kök kenevir ele geçirildi

Bingöl'de 1 milyon kök kenevir ele geçirildi

Kentin 8 noktasında düzenlenen operasyon kapsamında, 105 kilogram esrar ile 1 milyon 40 bin kök kenevir ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.