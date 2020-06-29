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    Bingöl'de 1 milyon kök kenevir ele geçirildi

    Kentin 8 noktasında düzenlenen operasyon kapsamında, 105 kilogram esrar ile 1 milyon 40 bin kök kenevir ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
    • AA
    • 29.06.2020 - 15:39
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    Bingöl'de 1 milyon kök kenevir ele geçirildi #1

    Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kentin farklı noktalarına yasa dışı kenevir ekildiği bilgisine ulaşıldı.

    1 MİLYON KÖK KENEVİR BULUNDU

    Bunun üzerine harekete geçen ekipler belirlenen 8 noktaya operasyon düzenledi.

    Operasyon sonucu 105 kilogram esrar ile 1 milyon 40 bin kök kenevir ele geçirilirken, olay ile ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

    Bingöl'de 105 kilogram esrar ile 1 milyon kök kenevir ele geçirildi

    Bingöl'de 1 milyon kök kenevir ele geçirildi #2

    Bingöl'de 1 milyon kök kenevir ele geçirildi #3

    Bingöl'de 1 milyon kök kenevir ele geçirildi #4

    Bingöl'de 1 milyon kök kenevir ele geçirildi #5

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