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- Bingöl'de 1 milyon kök kenevir ele geçirildi
Bingöl'de 1 milyon kök kenevir ele geçirildi
Kentin 8 noktasında düzenlenen operasyon kapsamında, 105 kilogram esrar ile 1 milyon 40 bin kök kenevir ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
- AA
- 29.06.2020 - 15:39
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kentin farklı noktalarına yasa dışı kenevir ekildiği bilgisine ulaşıldı.
1 MİLYON KÖK KENEVİR BULUNDU
Bunun üzerine harekete geçen ekipler belirlenen 8 noktaya operasyon düzenledi.
Operasyon sonucu 105 kilogram esrar ile 1 milyon 40 bin kök kenevir ele geçirilirken, olay ile ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.
Bingöl'de 105 kilogram esrar ile 1 milyon kök kenevir ele geçirildi