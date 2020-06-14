Bingöl'de 10 ev yıkıldı, 4 kişi kurtarıldı

Bingöl Valisi Ekinci, 5.7 büyüklüğündeki depremde Dinarbey ve Elmalı öylerinde toplam 10 evin yıkıldığını açıkladı.

Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen 5.7 şiddetindeki depremin ardından yetkililerin açıklamaları peş peşe geliyor.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, depremin ardından katıldığı canlı yayında son durum hakkında bilgi verdi.

10 EVDE ÇÖKME YAŞANDI

Vali Ekinci, Dinarbey ve Elmalı köylerindeki 10 evde çökme meydana geldiğini ve 4 vatandaşın göçük altından kurtarıldığını bildirdi. Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl ise Karlıova merkezde herhangi bir sıkıntının olmadığını açıkladı.

Ekinci, "Yedisu ilçesinin Elmalı ve Dinarbey köylerinde 10 evimizde çökme var. Çok şükür şu ana kadar can kaybı haberi almadık." ifadelerini kullandı.