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    Bingöl'de 10 ev yıkıldı, 4 kişi kurtarıldı

    Bingöl'de 10 ev yıkıldı, 4 kişi kurtarıldı

    Bingöl Valisi Ekinci, 5.7 büyüklüğündeki depremde Dinarbey ve Elmalı öylerinde toplam 10 evin yıkıldığını açıkladı.
    • AA
    • 14.06.2020 - 18:40
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    Bingöl'de 10 ev yıkıldı, 4 kişi kurtarıldı

    Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen 5.7 şiddetindeki depremin ardından yetkililerin açıklamaları peş peşe geliyor.

    Bingöl Valisi Kadir Ekinci, depremin ardından katıldığı canlı yayında son durum hakkında bilgi verdi.

    10 EVDE ÇÖKME YAŞANDI

    Vali Ekinci, Dinarbey ve Elmalı köylerindeki 10 evde çökme meydana geldiğini ve 4 vatandaşın göçük altından kurtarıldığını bildirdi. Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl ise Karlıova merkezde herhangi bir sıkıntının olmadığını açıkladı.

    Ekinci, "Yedisu ilçesinin Elmalı ve Dinarbey köylerinde 10 evimizde çökme var. Çok şükür şu ana kadar can kaybı haberi almadık." ifadelerini kullandı.

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