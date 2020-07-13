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    Bingöl'de 15 günde 7 milyon kök Hint keneviri imha edildi

    Genç ilçesi kırsalında, jandarmanın son 15 günde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 7 milyon 147 bin kök Hint keneviri ve 105 kilogram esrar ele geçirildi.
    • AA
    • 13.07.2020 - 15:37
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    Bingöl'de 15 günde 7 milyon kök Hint keneviri imha edildi

    Bingöl Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında son 15 günde Genç ilçesi kırsalındaki 34 noktaya narkoterör operasyonu düzenlendi.

    Operasyonlarda, 7 milyon 147 bin kök Hint keneviri, 105 kilogram esrar, kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca, 2 su motoru ve 29 bin metre hortum ele geçirildi.

    8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Uyuşturucularla ilgisi olduğu tespit edilen 19 şüpheliden 8'i gözaltına alındı, diğerlerinin yakalanmasına çalışılıyor.

    Tarlalardan sökülen kenevirler, yakılarak imha edildi.

    Bingöl'de 15 günde 7 milyon kök Hint keneviri imha edildi #1

    Bingöl'de 15 günde 7 milyon kök Hint keneviri imha edildi #2

    Bingöl'de 15 günde 7 milyon kök Hint keneviri imha edildi #3

    Bingöl'de 15 günde 7 milyon kök Hint keneviri imha edildi #4

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