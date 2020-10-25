Bingöl'de 4.0 büyüklüğünde deprem

Kentte saat 12.37'de, 4.0 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Bingöl'de saat 12.37'de, 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin yerin 7.10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

KANDİLLİ 4.1 DEDİ

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.

Öte yandan, kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı öğrenildi.