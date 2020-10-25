Dolar
7.9671
0.3691%
Euro
9.4492
0.6143%
Altın
1901.9
-0.1155%
Borsa
1190.63
-0.6417%
G. Altın
487.203
0.2495%
Bitcoin
102982.54
-0.5434%
EXEN Coin
10.96
0.99%
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    Bingöl'de 4.0 büyüklüğünde deprem

    Kentte saat 12.37'de, 4.0 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2020 - 12:49
    • Güncelleme : 25.10.2020 - 13:08
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bingöl'de 4.0 büyüklüğünde deprem

    Bingöl'de saat 12.37'de, 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin yerin 7.10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

    KANDİLLİ 4.1 DEDİ

    Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.

    Öte yandan, kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı öğrenildi.

    Bingöl de 4.0 büyüklüğünde deprem #1

    Görüş Bildir