Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,3 şiddetinde deprem meydana geldi.

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Bingöl'de deprem yaşandı.

4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karlıova ilçesinde saat 04:55'te 4,3 büyüklüğünde deprem yaşandığını bildirdi.

Depremin derinliği ise 7.43 km olarka açıklandı.

Depremden dolayı herhangi bir olumsuzluk aktarılmadı.

"Can ve mal kaybı söz konusu olmamıştır"

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada ise "Geçmiş Olsun Bingöl! Saat 04.55'te Merkezi Karlıova olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu olmamıştır. Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin" denildi.