Bingöl'de ahır yangını: 2 büyükbaş telef oldu

İHA
Bingöl'de merkeze bağlı Gözer köyünde ahırların olduğu bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Ekipler olay yerine sevk edildi
Yangını fark eden yöre sakinleri, durumu itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.
Bölgeye itfaiye ve orman ekiplerinin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğünden TOMA da sevk edildi.
Yangın söndürüldü: 2 büyükbaş telef oldu
Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında bitişik haldeki ahırlar kullanılmaz hale gelirken, olayda 2 büyükbaş hayvan telef oldu.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)