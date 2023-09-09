Bingöl'de ahır yangını: 2 büyükbaş telef oldu Bingöl merkeze bağlı bir köyde çıkan yangında ahırlar alev aldı. Olayda 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Bingöl'de merkeze bağlı Gözer köyünde ahırların olduğu bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekipler olay yerine sevk edildi Yangını fark eden yöre sakinleri, durumu itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye itfaiye ve orman ekiplerinin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğünden TOMA da sevk edildi. Yangın söndürüldü: 2 büyükbaş telef oldu Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında bitişik haldeki ahırlar kullanılmaz hale gelirken, olayda 2 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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