Bingöl'de berberlik yapan adam kaz çiftliği kurdu

Korona sebebiyle berberlik yaptığı iş yerini bir süre kapatmak zorunda kalan adam, kaz üretim ve yetiştirme çiftliğiyle çocukluk hayalini gerçekleştirdi.

Bingöl'ün Sancak beldesinde kuaför işletmeciliği yapan Sezgin Arçumlu, çocukluğundan beri hayalinde olan kanatlı hayvan çiftliğini kurmak için internette araştırmalara başladı.

Arçumlu, tavuk veya hindileri araştırırken kazların dünyasıyla tanıştı.

KAZANDIĞI PARAYLA ÇİFTLİK KURDU

Kaz yetiştiriciliği konusunda araştırmasını tamamlayan Arçumlu, alın terini yatırımı dönüştürmek için saç sakal tıraşından biriktirdiği 110 bin lira ile babadan kalma Sancak ovasındaki arazide, brandadan çiftliğini kurdu.

Daha sonra ise kaz yetiştiriciliğini yapmak için Elazığ'dan bin kaz yavrusu getirerek, çocukluk hayalini gerçekleştirdi.

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ MERAKIM VAR"

Bin yavru kaz ile başladığı kaz üretimini yıllık 15 bine çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

Çocukluğundan beri kanatlı hayvanlara büyük ilgi duyduğunu anlatan Arçumlu, "Kazların hikayesi, internetten dolaşırken Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Türkiye'nin en büyük kaz entegre tesisinin açıldığını görmemle başladı. Meraklı olduğum için biraz araştırdım, orayla irtibata geçtim. Acaba bizim bölgemizde kaz yetiştirilebilir mi diye. Buranın merası ve havasının da kaz yetiştiriciliğine ideal olduğunu öğrendikten sonra bu işi yapmaya karar verdim." dedi.

"İKİ İŞİ BERABER YÜRÜTECEĞİM"

Hala berberlik yaptığını, her iki işi birlikte yürüteceğini belirten Arçumlu, "Bu tür şeylere meraklı olduğum için girdim bu işe. İnşallah Allah bizi mahcup etmez. Ayrıca, Bingöl'de ilk kaz yetiştirme projesidir. Projeyi kendi imkanlarımla yaptım." dedi.