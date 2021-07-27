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    Bingöl'de bir şahıs virüslü olarak yaptığı yolculuk esnasında yakalandı

    Bingöl'den İstanbul'a gitmek için yola çıkan koronavirüslü vatandaş, kontrol noktasında yakalanarak karantina altına alındı.
    • DHA
    • 27.07.2021 - 03:49
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 05:02
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    Bingöl'de bir şahıs virüslü olarak yaptığı yolculuk esnasında yakalandı

    Bingöl'de koronavirüs olduğunu bilmesine rağmen şehirlararası yolculuk yapmaya çalışan vatandaşın yaptığı sorumsuzluğa tepkiler çığ gibi büyüyor.

    HES SORGULAMASINDA YAKALANDI

    Nihai H. grip şikayeti nedeniyle dün akşam koronavirüs testi yaptırdı ve test sonucunu beklemeden İstanbul’a gitmek için şehirlerarası otobüse bindi.

    Kayseri-Malatya karayolu uygulama noktasında denetim yapan polis ekipleri, İstanbul'a seyir halindeki otobüsü kontrol noktasında durdurdu.

    Şehirlerarası otobüste bulunan Nihai H. yol kontrolündeki HES sorgulamasında yakalandı ve ambulansla hastaneye götürülerek izolasyon altına alındı.

    Bingöl de bir şahıs virüslü olarak yaptığı yolculuk esnasında yakalandı #1

    "KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORDUM"

    Nihai H. kendisini görüntüleyen basın mensubuna, “Aşımı yaptırmıştım. Kendimi iyi hissediyordum. Telefonuma dün yaptırdığım test sonucumun pozitif olduğu bilgisi ben otobüsteyken geldi. İstanbul'a gidecektim" dedi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nihai H.’yi Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırırken, otobüsteki diğer yolcular ise, İstanbul’a doğru yola çıktı.

    Otobüsteki yolcuların gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

    Bingöl de bir şahıs virüslü olarak yaptığı yolculuk esnasında yakalandı #2

    Bingöl de bir şahıs virüslü olarak yaptığı yolculuk esnasında yakalandı #3

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