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    Bingöl'de dolu yağışı ekili alanlara zarar verdi

    Karlıova ilçesinde dolu yağışı ekili alanlara zarar verirken çiftçilerin tüm emekleri yok oldu.
    • DHA
    • 13.07.2020 - 20:33
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    Bingöl'de dolu yağışı ekili alanlara zarar verdi

     

    Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bugün dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

    Aşağı Yağmurlu köyünde öğle saatlerinde etkisini artıran dolu yağışı nedeniyle bölge beyaza bürünürken, ekili alanlarda zarara yol açtı.

    DOLU, EKİLİ ÜRÜNLERİ DÖKTÜ

    Dolu yağışı nedeniyle köydeki bağ ve bahçelerdeki ekili ürünlerin döküldüğünü belirten çiftçiler, emeklerinin dolu yağışıyla yok olduğunu ifade etti.

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