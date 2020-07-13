Bingöl'de dolu yağışı ekili alanlara zarar verdi

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Karlıova ilçesinde dolu yağışı ekili alanlara zarar verirken çiftçilerin tüm emekleri yok oldu.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bugün dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Aşağı Yağmurlu köyünde öğle saatlerinde etkisini artıran dolu yağışı nedeniyle bölge beyaza bürünürken, ekili alanlarda zarara yol açtı.

DOLU, EKİLİ ÜRÜNLERİ DÖKTÜ

Dolu yağışı nedeniyle köydeki bağ ve bahçelerdeki ekili ürünlerin döküldüğünü belirten çiftçiler, emeklerinin dolu yağışıyla yok olduğunu ifade etti.













