Bingöl'de enkaz kaldırma çalışmaları başladı

5.7 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan evlerin enkazı bölgeden kaldırılırken, hasar tespitinde bulunulduğu aktarıldı.

Bingöl’de meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya başlandı.

Depremde en çok hasar gören köylerden Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyüne, valilik koordinesinde birçok ekip sevk edildi.

Ekipler bölgede enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

"DEVLETİMİZ YANIMIZDA OLDU"

İlk gününden bu yana devlet yetkililerinin de bölgede olduğunu aktaran köy muhtarı Metin Küluğ, "Köyümüze en başta çadır, battaniye, gıda, yatak yardımları yapıldı. Ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan hasar tespit ekibi geldi ve çalışmalarına devam ediyor. Bugün de Maliye'den gelen bir ekip var. Yıkılan binaların altında zarar gören eşyaların tespiti yapılacak. Aynı anda köyümüzde enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyor." dedi.

Küluğ, "Devletimiz depremin başından bu yana hep yanı başımızda oldu. Allah kendilerinden razı olsun. Devletçe, milletçe bu zorlu süreci atlatacağımıza olan inancım tamdır.” ifadelerini kullandı.



















