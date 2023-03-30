Bingöl’de kuvvetli rüzgar: Çatıdan kopan parçanın isabet ettiği imam hayatını kaybetti Etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı apartmanların çatıları uçtu. Çatıdan savrulan parçanın isabet ettiği 1 kişi hafif yaralanırken, sökülen evinin çatısında onarım yapan imama, kopan parça isabet etti. Talihsiz adam hayatını kaybederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA

Türkiye’nin dört bir yanında fırtına ve yağış var…

Bingöl’de de etkili olan kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Dün öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıran rüzgar nedeniyle Saray, İnönü ve Yenişehir mahallelerinde ve Genç ilçesinde toplam 6 binanın çatısı uçtu.

Çatıdan kopan parça isabet etti

Genç ilçesinde çatıdan savrulan parçaların isabet ettiği Yüksel Y. hafif yaralandı.

İlçenin Direkli köyünde de bazı evlerin çatıları uçtu.

45 yaşındaki köy imamı Mesut Pirildar, sökülen evinin çatısında onarım yaptığı sırada, çatıdan kopan parça kendisine isabet etti.

Hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Pirildar’ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, cansız bedeni ise otopsi için Genç Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Meteoroloji'den uyarı

Öte yandan Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bölge genelinde kuvvetli sağanak, Tunceli'nin kuzey ve Bingöl'ün kuzeydoğu kesimlerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışın etkili olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Kuvvetli rüzgarın etkisini sürdürebileceği ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.