Bingöl'de kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu Bingöl'de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı apartmanların çatıları uçtu. Çatıdan savrulan parçanın isabet ettiği 1 kişi hafif yaralandı.

DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bingöl’de etkili olan kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran rüzgar nedeniyle Saray, İnönü ve Yenişehir mahallelerinde ve Genç ilçesinde toplam 6 binanın çatısı uçtu.

1 kişi yaralandı

Genç ilçesinde çatıdan savrulan parçaların isabet ettiği Yüksel Y. hafif yaralandı.

Kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bölge genelinde kuvvetli sağanak, Tunceli'nin kuzey ve Bingöl'ün kuzeydoğu kesimlerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışın etkili olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Kuvvetli rüzgarın etkisini sürdürebileceği ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.