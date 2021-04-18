Bingöl'de mahsur kalan 5 kedi yavrusu kurtarıldı
Bingöl'de bir işletmenin dış yalıtımının içinde mahsur kalan 5 yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
- İHA
- 18.04.2021 - 02:07
- Güncelleme : 18.04.2021 - 03:18
Bingöl merkeze bağlı Uydukent Mahallesi’nde bir kafenin dış yalıtımından kedi sesi duyan vatandaşlar, kedilerin yerini tespit edip mahsur kaldıklarını anlayınca durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.
5 KEDİ YAVRUSU KURTARILDI
Bölgeye giden itfaiye ekipleri çalışma yaparak açtıkları delikten yavru kedileri sağlıklı bir şekilde kurtardı.
Bingöl'de mahsur kalan 5 kedi yavrusu kurtarıldı-Video
YAVRULARI ESNAFLAR SAHİPLENDİ
Kurtarılan 5 yavru kedinin esnaflar tarafından sahiplenildiği öğrenildi.