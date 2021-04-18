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    Bingöl'de mahsur kalan 5 kedi yavrusu kurtarıldı

    Bingöl'de bir işletmenin dış yalıtımının içinde mahsur kalan 5 yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 18.04.2021 - 02:07
    • Güncelleme : 18.04.2021 - 03:18
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    Bingöl'de mahsur kalan 5 kedi yavrusu kurtarıldı

    Bingöl merkeze bağlı Uydukent Mahallesi’nde bir kafenin dış yalıtımından kedi sesi duyan vatandaşlar, kedilerin yerini tespit edip mahsur kaldıklarını anlayınca durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.

    5 KEDİ YAVRUSU KURTARILDI

    Bölgeye giden itfaiye ekipleri çalışma yaparak açtıkları delikten yavru kedileri sağlıklı bir şekilde kurtardı.

    Bingöl'de mahsur kalan 5 kedi yavrusu kurtarıldı-Video

    Bingöl de mahsur kalan 5 kedi yavrusu kurtarıldı #1

    YAVRULARI ESNAFLAR SAHİPLENDİ

    Kurtarılan 5 yavru kedinin esnaflar tarafından sahiplenildiği öğrenildi.

    Bingöl de mahsur kalan 5 kedi yavrusu kurtarıldı #2

    Bingöl de mahsur kalan 5 kedi yavrusu kurtarıldı #3

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