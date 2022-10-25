Bingöl'de miyopati hastalığına rağmen rap şarkılar seslendiriyor

Bingöl'de "miyopati" hastalığıyla mücadele eden 22 yaşındaki Emir Mervan Dere, soluk borusunda açılan deliğe seslendirdiği rap şarkılarıyla büyük beğeni topluyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Çatak köyünde yaşayan, doğuştan "miyopati" (kas tutulumu) hastası Emir Mervan Dere, 17 yaşında akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle soluk alıp vermekte güçlük yaşadı.

Kas hastalığının enfeksiyonun etkilerini daha da artırması üzerine, soluk alıp verebilmesi için nefes borusuna gırtlak seviyesinin altından delik açılan (trakeostomi) Dere, 5 yıldır günde yaklaşık 17 saat solunum cihazına bağlı yaşıyor.

Kimi zaman daha uzun saatler solunum cihazına bağlı kalmak zorunda olan Dere, bu nedenle ilkokul ve ortaokuldan sonra lise eğitimine devam edemedi.

Geçen yıl rap şarkılar dinlemeye başlayan Dere, ilgi duyduğu bu şarkıları seslendirmek istedi.

Seslendirdiği rap şarkılar sosyal medyada beğeni topladı

Nefes borusundaki delik nedeniyle konuşmakta dahi güçlük çeken Dere, nefes borusunda açılan deliği parmağıyla kapatarak, bilgisayarından açtığı rap şarkılara eşlik etmeye başladı.

Şarkı söylemeyi zor da olsa ilerleten Dere, cep telefonuyla çektiği bu anlara ilişkin videoları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Dere'nin rap şarkı söylerken çektiği ve paylaştığı video sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Elektrik kesintisi soluk alıp vermesini güçleştiriyor

Seslendirdiği rap şarkılarla motive olan ve hayata bağlanan Dere'nin yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri elektrik kesintileri.

Elektrik kesintisi yaşandığında soluk alıp vermek de güçlük çeken Dere, jeneratör aracılığıyla solunum cihazını çalıştırıyor.

Yürümekte zorluk çeken Dere, 47 yaşındaki anne Merve ve 49 yaşındaki baba İzzettin Dere'nin destekleriyle ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Solunum cihazına bağlıyken dahi yatağında şarkılar söylemeye devam eden Dere'nin odadaki en yakın arkadaşları okuduğu kitaplar ve "Cemşit" adını verdiği muhabbet kuşu.

"Şarkılar bana güç veriyor"

Emir Mervan Dere, AA muhabirine, müziğe her zaman ilgi duyduğunu, rahatsızlığına rağmen gayret göstererek rap şarkılarını söylemeyi başardığını söyledi.

Nefes borusunda açılan deliğe rağmen şarkı söylemekten vazgeçmediğini dile getiren Dere, "Neden ben de yapamayayım dedim ve şarkı söylerken video çektim. Rap şarkılar çok dinliyorum. Sözleri kulağıma hoş geliyor, buradan esinlendim biraz. Rap şarkılar beni motive ediyor ve bazı şarkılar sözleriyle, anlamlarıyla bana güç veriyor, hayatıma, bakış açıma güzel bir anlam katıyor." diye konuştu.

Ayaz Erdoğan'ın "Baba" şarkısını söylerken çektiği videoyu sosyal medyada çok sayıda kişinin izlediğini belirten Dere, "Şarkıları hem ezberliyorum hem de ekranda okuyorum." dedi.

"Allah onları başımdan eksik etmesin inşallah"

Dere, günün sadece 7-8 saati solunum cihazına bağlı olmadan yaşadığını belirterek, o saatler içerisinde şarkılar seslendirip, sosyal medyadan videolar paylaştığını anlattı.

Bütün ihtiyaçlarını anne ve babasının desteğiyle karşıladığını ifade eden Dere, "Allah onları başımdan eksik etmesin inşallah." dedi.

Dere, paylaştığı videolara sosyal medyadan farklı mesajlar geldiğini, videolarının yurt dışından da ilgi gördüğünü belirtti.

"Destek bekliyorum"

Bu şarkıları rahatsızlığı nedeniyle seslendiremeyeceğini düşünenlerin olduğunu dile getiren Dere, aldığı güzel mesajların kendisini güçlendirdiğine işaret etti. Dere, şarkılarını seslendirdiği Ayaz Erdoğan, Semicenk, Kurtuluş Kuş, Burak Bulut, Mehmet Elmas ile görüşmek, birlikte şarkılar söylemek istediğini söyledi.

En büyük hayalinin tedavi olup sağlığına kavuşmak olduğunu anlatan Dere, "Tedavim sadece Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılıyormuş. Kullandığım cihazlardan iki ayda bir değişmesi gerekenler var. Destek bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"Rap şarkı söylemesini beğeniyorum"

AA'nın haberine göre, anne Merve Dere de 5 çocuğundan kas rahatsızlığıyla dünyaya gelen oğlu Emir Mervan'ın bütün ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendiğini belirterek, şarkı söylerken de oğluna destek olmaya çalıştığını söyledi.

"Oğlumun rap şarkı söylemesini beğeniyorum." diyen Dere, onun durumundaki hastalar konuşmakta dahi güçlük yaşarken ya da konuşamazken zor olan rap şarkılar söyleyen oğluyla gurur duyduğunu ifade etti.

Baba İzzettin Dere de oğlunun tüm olumsuzluklara rağmen hayata umutla bağlanmaya çalıştığını, sık sık yaşanan elektrik kesintisi sorununa çözüm bulunmasını istediklerini kaydetti.