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    Bingöl'de orman yangını

    Bingöl'ün Genç ilçesinde çam ağaçlarıyla kaplı ormanda çıkan yangın, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
    • 12.09.2022 - 19:48
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    Bingöl'de orman yangını

    Akşam saatlerinde Bingöl'ün Genç ilçesi su deposu mevkisinde çıkan yangında,  çam ağaçlarının bulunduğu bölgeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Orman İşletme ekipleri ve Genç Belediyesi'ne bildirdi.

    Büyümeden söndürüldü

    Kısa sürede gelen ekiplere vatandaşlar da destek verdi. Müdahale sonucu yangın söndürüldü.

    DHA'nın haberine göre, soğutma çalışmaların sürdürülürken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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