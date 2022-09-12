Bingöl'de orman yangını
Bingöl'ün Genç ilçesinde çam ağaçlarıyla kaplı ormanda çıkan yangın, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
- 12.09.2022 - 19:48
Akşam saatlerinde Bingöl'ün Genç ilçesi su deposu mevkisinde çıkan yangında, çam ağaçlarının bulunduğu bölgeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Orman İşletme ekipleri ve Genç Belediyesi'ne bildirdi.
Büyümeden söndürüldü
Kısa sürede gelen ekiplere vatandaşlar da destek verdi. Müdahale sonucu yangın söndürüldü.
DHA'nın haberine göre, soğutma çalışmaların sürdürülürken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.