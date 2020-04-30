Bingöl'de PKK'ya ait 102 kilo esrar ele geçirildi

Jandarma tarafından Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü çok sayıda mühimmat bulundu.

Bingöl'de, terör örgütü PKK'ya darbe vuruldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 29 Nisan'da, Genç ilçesine bağlı Yeniyazı Köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında ormanlık alanda yapılan aramada 102 kilo esrar bulundu.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ MÜHİMMAT BULUNDU

İki ayrı noktada toprağa gömülü 2 telsiz, 9 patlayıcı ateşleme düzeneği alıcısı, 50 metre kablo, 100 pil, güneş paneli ve akü ele geçirildi.

Bunların yanı sıra, 9 silah bakım yağı, sırt çantası, 2 uyku tulumu, 2 kitap, not defteri ve çok sayıda ilk yardım, giyim ve yaşam malzemesi de bulundu.