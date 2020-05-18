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    Bingöl'de PKK'ya ait el bombaları bulundu

    Jandarma ekiplerince, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü 5 el bombası ve mühimmat ele geçirildi.
    • DHA
    • 18.05.2020 - 17:33
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    Bingöl'de PKK'ya ait el bombaları bulundu

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölücü terör örgütüne yönelik operasyonları başarıyla sürüyor.

    Bingöl'ün merkez Ortaçanak köyü kırsalında jandarma ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.

    EL BOMBALARI VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

    Düzenlenen operasyonda güvenlik güçlerince yapılan arama sonucu toprağa gömülü 5 el bombası,119 mermi, şarjör, 2 akü, el telsizi bataryası, güneş paneli ve hücum yeleği ele geçirildi.

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