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    Bingöl'de teröristlere ait 3 sığınak, kullanılamaz hale getirildi

    Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristlere ait 3 sığınak tespit edildi. Sığınaklar kullanılamaz hale getirilirken, ele geçirilen malzemeler de imha edildi.
    • DHA
    • 15.10.2020 - 16:36
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    Bingöl'de teröristlere ait 3 sığınak, kullanılamaz hale getirildi

    Bingöl'ün Yayladere ilçesinde, terör örgütü PKK'nın sığınaklarına yönelik çalışma yürütüldü.

    İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik Yayladere ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi.

    3 SIĞINAK TESPİT EDİLDİ

    Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada, teröristlerin kullandığı ve içerisinde patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulunan 3 sığınak tespit edildi.

    KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Ele geçirilen malzemeler imha edilirken, teröristlerin kullandığı 3 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

    Bingöl de teröristlere ait 3 sığınak, kullanılamaz hale getirildi #1

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