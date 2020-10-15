Bingöl'de teröristlere ait 3 sığınak, kullanılamaz hale getirildi
Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristlere ait 3 sığınak tespit edildi. Sığınaklar kullanılamaz hale getirilirken, ele geçirilen malzemeler de imha edildi.
- DHA
- 15.10.2020 - 16:36
Bingöl'ün Yayladere ilçesinde, terör örgütü PKK'nın sığınaklarına yönelik çalışma yürütüldü.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik Yayladere ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi.
3 SIĞINAK TESPİT EDİLDİ
Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada, teröristlerin kullandığı ve içerisinde patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulunan 3 sığınak tespit edildi.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Ele geçirilen malzemeler imha edilirken, teröristlerin kullandığı 3 sığınak kullanılamaz hale getirildi.