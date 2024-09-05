Bingöl’de teröristlerin inlerine girildi Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştiren operasyonlar çerçevesinde, geçmiş yıllarda kullanılan 8 odalı sığınak ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

İHA

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın inlerine giriyor. Kaçacak delik arayan örgüt mensupları, adeta kapana sıkışmış durumda.

Bingöl'de terör örgütü üyelerine operasyonlar düzenlendi.

Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştiren operasyonlar çerçevesinde, geçmiş yıllarda kullanılan 8 odalı sığınak ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, muhtemel sığınak/barınaklarını tespit ve imha etmek maksadıyla, Yayladere ilçe kırsalında icra edilen Şehit Jandarma Uzman onbaşı İsmail Yılmaz operasyonu kapsamında terör örgütü tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı tespit edilen 8 odalı sığınak içerisinde yapılan aramada 65 adet büyük pil, 47 adet küçük pil, 2 kutu çakmak gazı, 2 kutu şampuan, 1 adet sac tava, 1 adet odun sobası, 1 paket ıslak mendil, 2 paket kadın pedi, 1 adet diş macunu, 2 adet diş fırçası, 1 adet demlik, 2 adet tabak, 2 adet plastik bardak ele geçirilmiş olup, bahse konu ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edilerek sığınak kullanılmaz hale getirilmiştir.” denildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)