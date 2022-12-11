Bingöl’de tespit edilen bir sığınak imha edildi

Bingöl'de bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen bir sığınaktan çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bingöl’de bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen bir sığınak, jandarma ekiplerince imha edildi.

Genç ilçesi kırsalında yapılan operasyonlarda sığınak içerisinde 3 adet ikili pil bloğu, 1 adet dijital saat, 1 adet kazma, muhtelif yaşam malzemeleri, elektrik kablosu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklama

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde; Genç ilçesi kırsalında tespit edilen 1 adet sığınak içerisinde, 3 adet ikili pil bloğu, 1 adet dijital saat, 1 adet kazma, muhtelif yaşam malzemeleri, elektrik kablosu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler imha edilmiş olup, sığınaklar da kullanılamaz hale getirilmiştir" denildi.