Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 60 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalarda Genç ilçesi kırsalında terör örgütüne ait el yapımı patlayıcı olduğu bilgisi üzerine "Yıldırım-9 Operasyonu" düzenlendi.

EYP BULUNDU

Operasyonda, arazi aramasında toprağa gömülü 3 ayrı 20 kilogramlık teneke kutu içerisinde toplam 60 kilogram el yapımı patlayıcı, 3 elektrikli fünye, 1 metre infilaklı fitil, 3 metre elektrik kablosu ile hazırlanmış, parça tesiri için kaya ve taşlarla desteklenmiş el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

İMHA EDİLDİ

Operasyon bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla il genelinde terör örgütüyle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.

Bingöl'de toprağa gömülü 60 kilogram patlayıcı bulundu VİDEO