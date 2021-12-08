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Bingöl'de yağan kar, ulaşıma engeller çıkarttı

Bingöl'de yağan kar, ulaşıma engeller çıkarttı

Bingöl-Elazığ karayolunun kara kaplanmasının ardından, sürücülerin görüş mesafesi sıfıra kadar düştü ve seyir halinde bulunan bir tır, yola düşen kaya parçasına çarptı.