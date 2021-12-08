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    Bingöl'de yağan kar, ulaşıma engeller çıkarttı

    Bingöl-Elazığ karayolunun kara kaplanmasının ardından, sürücülerin görüş mesafesi sıfıra kadar düştü ve seyir halinde bulunan bir tır, yola düşen kaya parçasına çarptı.
    • İHA
    • 08.12.2021 - 23:10
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 23:54
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    Bingöl'de yağan kar, ulaşıma engeller çıkarttı

    Bingöl'de hava sıcaklığının mevsim normallerini altına düşmesiyle birlikte kar kendini gösterdi.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bingöl’de kar ve sağanak yağış etkisini gösterdi.

    Bingöl'de yağan kar, ulaşıma engeller çıkarttı VİDEO

    GÖRÜŞ MESAFESİ SIFIRIN ALTINA İNDİ

    Yer yer yaklaşık 10 santimetreye ulaşan kar yağışının ardından Karayolları 84’üncü Şube Şefliği ekiplerince bölgede çalışma yapıldı. Bingöl-Elazığ karayolu Kuruca mevkiinde sis de etkisini gösterirken, görüş mesafesi sıfıra kadar indi. Zorlu hava koşullarında sürücüler zor anlar yaşadı.

    Bingöl de yağan kar, ulaşıma engeller çıkarttı #1

    SEYİR HALİNDEKİ TIR, YOLA DÜŞEN KAYA PARÇASINA VURDU

    Bingöl-Elazığ karayolunun 15’inci kilometresinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kaya parçaları yola düştü. Yola düşen kaya parçalarına çarpan bir tır maddi hasar meydana gelirken, şimşekler de geceyi aydınlattı.

    VALİLİK UYARILARDA BULUNDU

    Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sürücülerimizin dikkatine, Bingöl-Elazığ Devlet Yolu 0-5 kilometreleri arasında devam eden kar yağışına karayolları ekiplerimizin müdahale çalışmaları aralıksız sürüyor" ifadelerine yer verildi

    Bingöl de yağan kar, ulaşıma engeller çıkarttı #2

    Bingöl de yağan kar, ulaşıma engeller çıkarttı #3

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