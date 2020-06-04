Bingöl'deki Mehmetçik’ten bayılan serçeye can suyu

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Göreve giden Mehmetçik, baygın halde bulduğu serçeyi verdiği can suyu ile sağlığına kavuşturdu.

Bingöl'de, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 49. Komando Tugay Komutanlığı’na bağlı ekipler, bir görev için gittiği havalimanında yerde buldukları yaralı serçeye müdahale etti.

SU İÇİREREK KENDİNE GETİRDİLER

Ellerine aldıkları serçenin hareket edememesi üzerine Mehmetçik, önce üzerine su döktü, ayılmasının ardından da avucunun içinde su içirdi. Kısa sürede kendine gelen serçe, bir süre sonra uçarak gözden kayboldu.

Mehmetçik’ten bayılan serçeye can suyu