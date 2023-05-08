Bingöllüler Togg’a bayıldı Tanıtım çalışmaları kapsamında Bingöl’e getirilen yerli ve milli otomobil Togg, bölge halkından yoğun ilgi gördü.

DHA

Yerli ve milli otomobilin yolu, bu kez Bingöl’e düştü…

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun T10X modeli, tanıtım çalışmaları kapsamında Bingöl'e getirildi.

Direksiyona geçen AK Parti Milletvekili Feyzi Berdibek, elektrikli aracı Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi'ne kadar getirdi.

İçine girip, inceleyen oldu

Togg’u gören, büyük ilgi gösterdi.

Kimileri aracın içine girip yakından inceledi, kimi de telefonla selfie yaptı.

Otomobil hakkında bilgi veren Berdibek, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın yüzündeki heyecanı görmeye değerdi"

Bugün benzinsiz, mazotsuz, artık elektrikli, çağa uygun aracımızı geliştirmekle beraber, aracımız ilk defa, Bingöl'de sokaklarda ve Genç ilçemizde caddelerde. Vatandaşlarımızın yürürken yüzündeki tebessümü, milletimizin yüzündeki heyecanı görmeye değerdi. O yüzden milli gururumuz olan Togg, gün itibarıyla Bingöl'de. Bu konuda gerçek anlamda, millet adına hizmetlerini sunan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı olarak Sayın Devlet Bahçeli Bey ile beraber ortaya konulan dünya görüşü, toplum tarafından benimsenmiştir ve benimsemeye de devam edecektir. Bu işe vesile olan beş Babayiğit'e de teşekkür ediyoruz.

"Aracımızla gurur duyduk"

Togg'u, görmeye gelen Osman Hulusi de “Ben aracı bu kadar beklemiyordum. Reklamlarda daha güzel göründüğünü sanıyoruz ama burada içine binince daha güzel olduğunu gördük. Aracımızla gurur duyduk, Allah'a şükürler olsun. Memleketimize, ülkemize yerli otomobil kazandırıldığı için mutluyuz. 2024 yılında seri üretime geçilecekmiş. Ülkemiz için hayırlısı olsun. Daha güzelleri olur inşallah. İnanmayanlar var, gelip görsünler. Allah'a şükürler olsun bugünleri de gördük.” dedi.