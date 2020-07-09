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- Bir aile daha evlat nöbetinde çocuğuna kavuştu
Bir aile daha evlat nöbetinde çocuğuna kavuştu
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin, çocuklarına kavuşması sürüyor.
- Haber Merkezi
- 09.07.2020 - 11:12
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 311. gününde müjdeli haberle devam ediyor.
EVLAT NÖBETİNDE 14. KAVUŞMA
Evlat nöbeti tutan 142 aileden, bedensel engelli Cemal Ertaş’ın 20 yaşındaki oğlu Ramazan Ertaş, örgütten kaçıp güvenlik güçlerine teslim oldu.
Ailenin çocuğuna kavuşma anı ise duygusal görüntüler ortaya koydu.