Bir dönüm arazi yeterli: Devlet destekli ve yüksek kârlı 5 bitki

Tarımda ezberler bozuldu.

Küçük parsellerde doğru ürünü yetiştirmek çok daha stratejik hale geldi.

Bu nedenle üreticiler ve tarıma yeni adım atanlar, az su tüketen, bakım maliyeti düşük ve birim alandan yüksek gelir sağlayan bitkilere yöneliyor.

Devlet destekleriyle de teşvik edilen bu yeni nesil tarım ürünleri, özellikle küçük arazisi olanlar için önemli fırsatlar sunuyor.

İşte küçük alanlarda bile yüksek kazanç potansiyeli sunan 5 bitki...

1- SAFRAN

Safran, dünyanın en pahalı baharatlarından biri olarak biliniyor ve çok küçük alanlarda yetiştirilebilmesiyle öne çıkıyor.

Su ihtiyacının düşük olması, kıraç arazilere uyum sağlaması ve birim alandan yüksek gelir sunması sayesinde küçük üreticiler için ideal bir seçenek oluşturuyor.

Türkiye’de safran üretimi Tarım ve Orman Bakanlığı ile kırsal kalkınma programları kapsamında destekleniyor.

2- ARONYA

Son yıllarda “süper meyve” olarak tanımlanan aronya, antioksidan değeri yüksek yapısıyla gıda ve takviye sektöründe hızla talep görüyor.

Soğuğa dayanıklı olması ve görece düşük su ihtiyacı, farklı bölgelerde üretimini mümkün kılıyor.

Aronya bahçeleri fidan ve tesis desteği kapsamında devlet teşviklerinden yararlanabiliyor.

3- LAVANTA

Lavanta, özellikle tıbbi ve aromatik bitkiler arasında en düşük su tüketimine sahip ürünlerden biri.

Kıraç ve verimsiz arazilerde dahi yetişebilen lavanta, uçucu yağ, kozmetik ve turizm gibi farklı gelir kanalları sunuyor.

Türkiye’de aromatik bitkilere yönelik destek programları lavanta üretimini cazip hale getiriyor.

4- KİNOA

Kinoa, kuraklığa dayanıklı yapısı ve yüksek besin değeriyle son yıllarda öne çıkan alternatif tarım ürünleri arasında yer alıyor.

Geleneksel tahıllara göre daha yüksek katma değer sunan kinoa, küçük arazilerde deneme üretimine uygun olmasıyla dikkat çekiyor.

Mazot ve gübre destekleri kapsamında devlet teşviklerinden faydalanabiliyor.

- TRÜF MANTARI

Trüf mantarı, uzun vadeli ancak yüksek getirili bir tarım yatırımı olarak değerlendiriliyor. Orman altı alanlarda veya küçük parsellerde yetiştirilebilmesi, düşük su ihtiyacı ve uluslararası pazarda yüksek fiyatlara alıcı bulmasıyla öne çıkıyor.

Türkiye’de trüf mantarı üretimi Orman Genel Müdürlüğü ve kırsal kalkınma destekleri kapsamında teşvik ediliyor.