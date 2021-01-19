Bir İstanbul klasiği: 500T

İstanbul'u neredeyse uçtan uca geçen ve bu nedenle çok sayıda İstanbullunun vazgeçilmezi olan 500T salgın döneminde boş kalmadı.

Megakent İstanbul, 16 milyona dayanan nüfusuyla Türkiye'nin trafik sorunu yaşayan en kritik şehirlerinden biri.

Dillere destan İstanbul trafiğinin nedenlerinin başında ise toplu taşımanın yaygın şekilde kullanılmaması olarak ifade ediliyor.

Öyle ki koronavirüs salgını boyunca bile zaman zaman trafik yoğunluğu 'çile' seviyelerine ulaşıyor.

BİR İSTANBUL KLASİĞİ: 500T

İstanbullu, her ne kadar yaygın şekilde özel araç kullansa da belli başlı toplu ulaşım araçları, hem güzergahı hem de trafik çilesine maruz kalmaması sebebiyle hala revaçta.

O araçlardan biri de şehrin Anadolu Yakası'ndaki Tüzla'nın Şifa mahallesinden, Avrupa Yakası'ndaki Cevizlibağ'a kadar neredeyse İstanbul'u boydan boya kateden 500T.

SALGINDA DA BOŞ KALMADI

Hem güzerhahı, buna bağlı olarak hızı ve hem de kat ettiği mesafe bakımından İstanbullunun vazgeçilmezi olan 500T pandemi döneminde de yolcusuz kalmadı.

Korona salgını sürecinde uygulanan kısıtlamalar sayesinde yolların da bir nebze boş olması nedeniyle hızlı ve pratik bir ulaşım sağlayan bu klasik İETT hattı, avantajları nedeniyle yolcu yoğunluğu yaşansa da İstanbullulara hizmet vermeye devam ediyor.