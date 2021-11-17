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    Bitlis merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu

    Bitlis merkezli 5 ilde jandarmanın göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 44 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 304 kaçak göçmen de yakalandı.
    • DHA
    • 17.11.2021 - 17:19
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 17:25
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    Bitlis merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Bitlis, Batman, Siirt, Muş ve Van’da göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik eş zamanlı iki ayrı operasyon düzenledi.

    44 ORGANİZATÖR YAKALANDI

    255 jandarma personelinin görev aldığı operasyonlarda 44 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.

    304 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

    Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 304 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda ayrıca 2 ruhsatsız tabanca ve 5 gram kubar esrar ele geçirildi.

    Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi. Soruşturma kapsamında 9 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

    Bitlis merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu #1

    Bitlis merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu #2

    Bitlis merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu #3

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