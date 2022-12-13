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    Bitlis'te 130 kaçak göçmen yakalandı

    Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, arazide saklanan 130 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör gözaltına alındı.
    • 13.12.2022 - 18:41
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    Bitlis'te 130 kaçak göçmen yakalandı

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmen ve göçmen kaçakçılarına yönelik denetimlerini sürdürürken, Tatvan ilçesine bağlı Dalda köyü kırsalında kaçak göçmen geçişi olacağı ihbarı alındı.

    130 göçmen yakalandı

    İhbar üzerine bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, arazide saklanan 7'si Bangladeş ve 123'ü Afgan uyruklu olmak üzere 130 kaçak göçmen ile organizatörlük yaptığı belirlenen O.A., F.A. ve N.H., gözaltına alındı.

    3 organizatör gözaltında

    DHA'nın haberine göre, kaçak göçmenler işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan 3 organizatörün jandarmadaki sorguları devam ediyor.

    Bitlis te 130 kaçak göçmen yakalandı #1


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